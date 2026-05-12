Villefranche-de-Rouergue

Salon du livre de poésie

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez nombreux à ce salon de poésie !

10h-14h Micro ouvert aux poètes exposants.

14h-15h30 Spectacle Ce qui me mine de Croisillons & Compagnie. Pièce originale de Céline Mistral sur l’œuvre de la poétesse aveyronnaise Marie-Claire Bancquart.

15h30 Remise des Murmures d’or, d’argent, de bronze aux lauréats de Murmures sous le Pont des Consuls 2026. Concours national de poésie francophone. Suivie de la lecture de 20 poèmes originaux sur le thème Visage(s) . Accompagnement musical par le guitariste Thierry Arnaud. .

Allées Aristide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 37 66 paroles.vives12@gmail.com

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English :

Come one, come all to this poetry fair!

L’événement Salon du livre de poésie Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)