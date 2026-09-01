Salon du Livre de Senlis 2026 Senlis

Informations pratiques

Senlis

Salon du Livre de Senlis 2026

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-30

Pensé comme un moment privilégié de rencontre entre auteurs et lecteurs, cet événement fait du livre une véritable fête et s’impose désormais comme un rendez-vous culturel incontournable de l’automne.

Fort du succès de ses premières éditions, le Salon du livre de Senlis revient du 30 septembre au 4 octobre.

Pensé comme un moment privilégié de rencontre entre auteurs et lecteurs, cet événement fait du livre une véritable fête et s’impose désormais comme un rendez-vous culturel incontournable de l’automne.

Le Salon se déploie en deux temps. Du 30 septembre au 2 octobre, des ateliers seront proposés dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi qu’une programmation en soirée ouverte à tous lectures musicales, diner littéraire, conférences et projections. Les 3 et 4 octobre, rendez-vous à l’Espace Saint-Pierre pour échanger avec les auteurs et profiter des rencontres et des dédicaces. À noter également, le samedi soir, une lecture musicale à ne pas manquer!

La programmation complète ainsi que la liste des auteurs invités seront dévoilées très prochainement ! En 2024, plus de 6 000 visiteurs ont participé au Salon du livre. Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !

Le Salon du livre est organisé par la bibliothèque municipale, en partenariat avec la librairie Saint-Pierre, la librairie Le Verbe et l’objet et le cinéma jeanne d’Arc. .

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 32 04 04

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English :

Conceived as a special opportunity for authors and readers to come together, this event turns the book into a true celebration and has now established itself as an unmissable cultural highlight of the fall.

L’événement Salon du Livre de Senlis 2026 Senlis a été mis à jour le 2024-09-11 par Chantilly-Senlis Tourisme