Salon du Livre de Senlis, Espace Saint-Pierre, Senlis

Informations pratiques

Salon du Livre de Senlis 3 et 4 octobre Espace Saint-Pierre Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fort du succès de ses premières éditions, le Salon du livre de Senlis revient du 30 septembre au 4 octobre.

Pensé comme un moment privilégié de rencontre entre auteurs et lecteurs, cet événement fait du livre une véritable fête et s’impose désormais comme un rendez-vous culturel incontournable de l’automne.

Le Salon se déploie en deux temps. Du 30 septembre au 2 octobre, des ateliers seront proposés dans les établissemen ayscolaires, de la maternelle au lycée, ainsi qu’une programmation en soirée ouverte à tous : lectures musicales, diner littéraire, conférences et projections. Les 3 et 4 octobre, rendez-vous à l’Espace Saint-Pierre pour échanger avec les auteurs et profiter des rencontres et des dédicaces. À noter également, le samedi soir, une lecture musicale à ne pas manquer!

Programme complet :ville-senlis.fr/salon-du-livre-de-senlis/

En 2024, plus de 6 000 visiteurs ont participé au Salon du livre. Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !

Le Salon du livre est organisé par la bibliothèque municipale, en partenariat avec la librairie Saint-Pierre, la librairie Le Verbe et l’objet et le cinéma jeanne d’Arc.

Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ville-senlis.fr/salon-du-livre-de-senlis/ »}]

Salon du Livre de Senlis

Espace Saint-Pierre 3 et 4 octobre