Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Salon du livre de Trouville-sur-Mer

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Les 24 et 25 octobre 2026, le Casino Barrière accueille le Salon du livre de Trouville-sur-Mer une quarantaine d’auteurs pour des dédicaces, rencontres et tables rondes. Entrée gratuite.

Les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, le Salon des Gouverneurs du Casino Barrière accueille la nouvelle édition du Salon du livre de Trouville-sur-Mer. À vos marque-pages, prêts ? Évadez-vous !

Depuis 2002, ce rendez-vous littéraire revient chaque année en octobre pour permettre au public de rencontrer des auteurs francophones, locaux et internationaux. Une quarantaine d’écrivains sont présents pour deux jours d’échanges, de dédicaces et de tables rondes thématiques, entre signatures, rencontres et un grand entretien. Des auteurs célèbres aux talents émergents, y compris des nominés pour des prix littéraires, ce salon rassemble du beau monde dans un événement ouvert à tous. Le programme complet sera communiqué prochainement.

Infos pratiques

– Dates samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026

– Horaires samedi de 14 h 30 à 19 h, dimanche de 10 h à 13 h

– Lieu Salon des Gouverneurs, Casino Barrière, Trouville-sur-Mer

– Tarif entrée gratuite

– Programme complet à venir .

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Salon du livre de Trouville-sur-Mer

On 24 and 25 October 2026, the Casino Barrière will host the Trouville-sur-Mer Book Fair, featuring around forty authors taking part in book signings, meet-and-greets and panel discussions. Free entry.

L’événement Salon du livre de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville