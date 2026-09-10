SALON DU LIVRE DES GOURMETS DE LETTRES Place d’Assézat Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SALON DU LIVRE DES GOURMETS DE LETTRES

Place d’Assézat HÔTEL D’ASSÉZAT Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le Salon du Livre se déroule dans un lieu majestueux, les locaux de l’Académie des Jeux Floraux à l’Hôtel d’Assézat. L’occasion pour les amoureux de la littérature de se rassembler pour célébrer l’art de l’écriture et de la lecture.

Venez rencontrer des auteurs et participer à diverses animations littéraires. Cette année, le salon reçoit un invité d’honneur Guillaume Sire.

Le vendredi soir est consacré à une soirée poésie animée par l’Académie des Jeux Floraux, suivie d’un verre de l’amitié. Le samedi, le salon vous ouvre ses portes dès 10h, avec la remise des prix des concours littéraires (roman, poésie, nouvelles, biographie, coup de cœur) à 11h. L’après-midi propose des conférences sur des thèmes variés comme la lecture aujourd’hui.

L’événement offre l’occasion de rencontrer des auteurs et de participer à diverses animations littéraires. Retrouvez le programme complet sur le site internet. .

Place d’Assézat HÔTEL D’ASSÉZAT Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Salon du Livre takes place in a majestic setting, on the premises of the Académie des Jeux Floraux at the Hôtel d?Assézat. An opportunity for lovers of literature to come together to celebrate the art of writing and reading.

L’événement SALON DU LIVRE DES GOURMETS DE LETTRES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE