Salon du livre et du vin Entre Lignes et Vignes Warnécourt
Salon du livre et du vin Entre Lignes et Vignes Warnécourt dimanche 31 mai 2026.
Warnécourt
Salon du livre et du vin Entre Lignes et Vignes
Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le Salon du livre et du vin, Entre Lignes et Vignes , rassemble des auteurs ardennais qui dédicaceront leurs ouvrages, ainsi qu’un caviste proposant des dégustations de vin. Profitez d’une buvette et d’une petite restauration sur place. Une visite guidée du village est prévue à 14h30.Le 31 mai de 10h à 17h
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Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr
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English :
The Entre Lignes et Vignes book and wine fair features Ardennes authors signing their works, and a wine merchant offering wine tastings. Refreshments and snacks will be available on site. A guided tour of the village is scheduled for 2:30 p.m.May 31, 10 a.m.-5 p.m
L’événement Salon du livre et du vin Entre Lignes et Vignes Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme
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