Théâtre Drôles de Dames Warnécourt
Théâtre Drôles de Dames Warnécourt samedi 6 juin 2026.
Warnécourt
Théâtre Drôles de Dames
Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Warnécourt Animations propose une soirée théâtre avec la troupe des Drôles de dames .Entre glamour et dérision, complicité et rivalité, ces trois drôles de dames modernes mènent leur plus grande enquête comprendre le monde et se comprendre elles mêmes.Un spectacle dynamique et pétillant, où l’élégance rencontre le burlesque. Le 6 juin à 20h30 5€ l’entrée
.
Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr
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English :
Warnécourt Animations offers an evening of theater with the Drôles de dames troupe: between glamour and derision, complicity and rivalry, these three modern drôles de dames carry out their greatest investigation: to understand the world and themselves.a dynamic and sparkling show, where elegance meets burlesque. June 6, 8:30pm 5? admission
L’événement Théâtre Drôles de Dames Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme
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