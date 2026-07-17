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AGENDA · Lezennes

Salon du Livre Jeunesse, Médiathèque, Lezennes

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque · Lezennes

Salon du Livre Jeunesse, Médiathèque, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
20 Pl. de la République, 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Salon du Livre Jeunesse Samedi 12 décembre, 14h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Proposé par la Médiathèque de Lezennes

Visuel : Canva

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