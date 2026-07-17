AGENDA · Lezennes
Salon du Livre Jeunesse, Médiathèque, Lezennes
samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque · Lezennes
Informations pratiques
Salon du Livre Jeunesse Samedi 12 décembre, 14h00 Médiathèque Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00
Le programme sera prochainement disponible.
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Proposé par la Médiathèque de Lezennes
Visuel : Canva
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