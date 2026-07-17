Salon du Livre Jeunesse, Médiathèque, Lezennes

Informations pratiques

Salon du Livre Jeunesse Samedi 12 décembre, 14h00 Médiathèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Le programme sera prochainement disponible.

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Proposé par la Médiathèque de Lezennes

Visuel : Canva