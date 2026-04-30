Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Salon du livre

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13

Rendez-vous littéraire et culturel incontournable au cœur de l’automne, le Salon du livre du Touquet-Paris-Plage est l’un des plus importants au Nord de Paris.

Invité d’honneur Franz-Olivier Giesbert

Parrain Pierre Assouline

Du 13 au 15 novembre, le Salon du Livre du Touquet s’affirme comme une rencontre d’exception, un moment de convivialité, de passion et d’échanges. Plus de 100 écrivains parmi lesquels Christine Arcadi, Pierre Assouline, Xavier Bertrand, Louis Bodin, Karine Boucher, Sandrine Collette, François Coune, Catherine Cusset, Annie Degroote, Paul et Sophie El Kharrat, Céline Ghys, Johan Heliot, Alain Juppé, Christine Kelly, Ingrid Klupsch, Véronique Maciejak, Victoria Mas, Christian Morin, Franck Thilliez, Val Reiyel et bien d’autres vous invitent à partager avec eux une parenthèse unique, chaleureuse et enrichissante.

Le salon accueille 40 exposants et quatre librairies partenaires : Maison de la Presse du Touquet-Paris-Plage, Furet du Nord, Librairie Alpha B d’Armentières et Librairie Le Bateau Livre (jeunesse) de Lille. .

Salle des 4 Saisons Avenue de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

An unmissable literary and cultural event in the heart of autumn, the Salon du livre du Touquet-Paris-Plage is one of the most important book fairs north of Paris.

Guest of honor: Franz-Olivier Giesbert

Patron: Pierre Assouline

L’événement Salon du livre Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage