Salon du livre-Les mots en fête Salle des fêtes Senones
dimanche 22 novembre 2026 · Salle des fêtes · Senones
Informations pratiques
Senones
Salon du livre-Les mots en fête
Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
L’association Senones en fête est ravie de lancer la toute première édition du salon du livre Les mots en fête .
Une journée entière pour papoter avec des auteurs et dédicacer vos livres. Une ambiance chaleureuse, venez nombreux !Tout public
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Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est papillons86@wanadoo.fr
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English :
The Senones en fête association is delighted to launch the very first edition of the Les mots en fête book fair.
A whole day to chat with authors and sign your books. Come one, come all!
L’événement Salon du livre-Les mots en fête Senones a été mis à jour le 2026-06-02 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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