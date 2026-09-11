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Salon du livre-Les mots en fête Salle des fêtes Senones

dimanche 22 novembre 2026 · Salle des fêtes · Senones

Salon du livre-Les mots en fête Salle des fêtes Senones

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Dom Calmet
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Senones

Salon du livre-Les mots en fête

Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :
2026-11-22

L’association Senones en fête est ravie de lancer la toute première édition du salon du livre Les mots en fête .
Une journée entière pour papoter avec des auteurs et dédicacer vos livres. Une ambiance chaleureuse, venez nombreux !Tout public
0  .

Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est   papillons86@wanadoo.fr

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English :

The Senones en fête association is delighted to launch the very first edition of the Les mots en fête book fair.
A whole day to chat with authors and sign your books. Come one, come all!

L’événement Salon du livre-Les mots en fête Senones a été mis à jour le 2026-06-02 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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