Salon du livre-Les mots en fête Salle des fêtes Senones

Informations pratiques

Senones

Salon du livre-Les mots en fête

Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

L’association Senones en fête est ravie de lancer la toute première édition du salon du livre Les mots en fête .

Une journée entière pour papoter avec des auteurs et dédicacer vos livres. Une ambiance chaleureuse, venez nombreux !Tout public

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Salle des fêtes Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est papillons86@wanadoo.fr

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English :

The Senones en fête association is delighted to launch the very first edition of the Les mots en fête book fair.

A whole day to chat with authors and sign your books. Come one, come all!

L’événement Salon du livre-Les mots en fête Senones a été mis à jour le 2026-06-02 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES