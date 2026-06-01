Salon du livre Salle des fêtes Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan

Salon du livre

Salle des fêtes Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Salon du livre 3ème édition champêtre à Moux en Morvan.

Entrée gratuite. Une vingtaine d’auteurs de Bourgogne-Comté en dédicace.

Buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 11 50 mairie@mouxenmorvan.fr

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs