Salon du livre Salle des fêtes Moux-en-Morvan
Salon du livre Salle des fêtes Moux-en-Morvan dimanche 14 juin 2026.
Moux-en-Morvan
Salon du livre
Salle des fêtes Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Salon du livre 3ème édition champêtre à Moux en Morvan.
Entrée gratuite. Une vingtaine d’auteurs de Bourgogne-Comté en dédicace.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes Place Joseph et Louis Pelletier Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 11 50 mairie@mouxenmorvan.fr
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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