Informations pratiques

Saint-Épain

Salon du Livre Regards de femmes

Musée du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

5ème édition de ce rendez-vous devenu incontournable, avec cette année de nombreux auteurs présents, des expositions d’artistes, des ateliers et de passionnantes conférences.

Restauration sur place.

5ème édition de ce rendez-vous devenu incontournable, avec cette année de nombreux auteurs présents, des expositions d’artistes, des ateliers et de passionnantes conférences.

Restauration sur place. .

Musée du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 21 contact@saint-epain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 5th edition of this event, which has become a must-attend, features numerous authors this year, along with art exhibitions, workshops, and fascinating lectures.

Food and drink available on site.

L’événement Salon du Livre Regards de femmes Saint-Épain a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme