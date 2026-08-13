Salon du Livre Regards de femmes Saint-Épain
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Épain
Informations pratiques
Saint-Épain
Salon du Livre Regards de femmes
Musée du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
5ème édition de ce rendez-vous devenu incontournable, avec cette année de nombreux auteurs présents, des expositions d’artistes, des ateliers et de passionnantes conférences.
Restauration sur place.
5ème édition de ce rendez-vous devenu incontournable, avec cette année de nombreux auteurs présents, des expositions d’artistes, des ateliers et de passionnantes conférences.
Restauration sur place. .
Musée du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 21 contact@saint-epain.fr
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English :
The 5th edition of this event, which has become a must-attend, features numerous authors this year, along with art exhibitions, workshops, and fascinating lectures.
Food and drink available on site.
L’événement Salon du Livre Regards de femmes Saint-Épain a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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