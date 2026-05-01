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Salon du Livre Saint-Benoît-sur-Loire

Salon du Livre Saint-Benoît-sur-Loire

Salon du Livre Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 13 Rue de Tholey

Ville : 45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Benoît-sur-Loire

Salon du Livre

13 Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

La salle polyvalente de Saint Benoît sur Loire accueille le Salon du Livre de l’association Vitalité Rurale. Une journée pour découvrir des expositions de peintures, photographies et dessins, ..des dédicaces et des animations.
Cette manifestation gratuite est ouverte au public de 10h à 18h.
Lors de ce rendez-vous culturel, vous pourrez échanger avec des auteurs et artistes de la région.   .

13 Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire   vitaliterurale@gmail.com

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English :

L’événement Salon du Livre Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-17 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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