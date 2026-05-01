Saint-Benoît-sur-Loire

Salon du Livre

13 Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La salle polyvalente de Saint Benoît sur Loire accueille le Salon du Livre de l’association Vitalité Rurale. Une journée pour découvrir des expositions de peintures, photographies et dessins, ..des dédicaces et des animations.

Cette manifestation gratuite est ouverte au public de 10h à 18h.

Lors de ce rendez-vous culturel, vous pourrez échanger avec des auteurs et artistes de la région. .

13 Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire vitaliterurale@gmail.com

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English :

L’événement Salon du Livre Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-17 par OT SULLY-SUR-LOIRE