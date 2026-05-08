Saugues

Salon du Livre

pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La traditionnelle fête de la Madeleine est reconduite cette année et le Salon du livre aura lieu le dimanche 19 juillet 2026.

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pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

The traditional Fête de la Madeleine will be held again this year, and the Salon du Livre will take place on Sunday July 19, 2026.

L’événement Salon du Livre Saugues a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier