Salon du Livre Saugues
Salon du Livre Saugues dimanche 19 juillet 2026.
Saugues
Salon du Livre
pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La traditionnelle fête de la Madeleine est reconduite cette année et le Salon du livre aura lieu le dimanche 19 juillet 2026.
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pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
The traditional Fête de la Madeleine will be held again this year, and the Salon du Livre will take place on Sunday July 19, 2026.
L’événement Salon du Livre Saugues a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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