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Salon du Livre Saugues

Salon du Livre Saugues dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : pl du Docteur Jean Claude Simon

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saugues

Salon du Livre

pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

La traditionnelle fête de la Madeleine est reconduite cette année et le Salon du livre aura lieu le dimanche 19 juillet 2026.
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pl du Docteur Jean Claude Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37  mediatheque@saugues.fr

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English :

The traditional Fête de la Madeleine will be held again this year, and the Salon du Livre will take place on Sunday July 19, 2026.

L’événement Salon du Livre Saugues a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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