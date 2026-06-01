Salon du livre « Terralire », Salle de Pratgraussals, Albi
Salon du livre « Terralire », Salle de Pratgraussals, Albi samedi 6 juin 2026.
Salon du livre « Terralire » 6 et 7 juin Salle de Pratgraussals Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
La grande fête du livre Terralire a pour but de mieux faire connaître le travail des éditeurs de la grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et de valoriser leur dynamisme et la richesse de leurs catalogues.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour le grand public de rencontrer les auteurs et d’assister à de nombreuses animations pour petits et grands : lectures, contes, expos d’artistes, conférences, etc.
Inauguration du salon à 11h30,
Parvis de Pratgraussals, le dimanche 7 juin 2026, suivie d’un apéritif offert par l’association Terre de Livres.
OÙ ?
Salle de Pratgraussals
ALBI (Tarn)
QUAND ?
6 et 7 juin 2026
14h – 20h le samedi
10h – 18h le dimanche
Retrouvez le programme complet sur : https://www.terralire.com/_files/ugd/d4b1a7_1c6d6e06d2a74f7abd538926af89b46a.pdf
Salle de Pratgraussals rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 94 53 09 »}, {« type »: « email », « value »: « terre.de.livres@orange.fr »}] [{« link »: « https://www.terralire.com/_files/ugd/d4b1a7_1c6d6e06d2a74f7abd538926af89b46a.pdf »}]
Le week-end des 6 & 7 juin, le CCOA participera au salon du livre « Terralire », à Pragraussals.
www.terralire.com
À voir aussi à Albi (Tarn)
- Visite libre du Jardin du palais de la Berbie, Jardin du palais de la Berbie, Albi 5 juin 2026
- Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi 5 juin 2026
- 2 BRESILIENS A PARIS SCENITH HALL 2 – ALBI Albi 6 juin 2026
- Journée Portes Ouvertes, Habitat des Jeunes en Albigeois, Albi 6 juin 2026
- Mélisse Délices vous convie à une journée pleine de saveurs le 6 juin !, Mélisse Délices, Albi 6 juin 2026