Salon du livre « Terralire », Salle de Pratgraussals, Albi

Salon du livre « Terralire » 6 et 7 juin Salle de Pratgraussals Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La grande fête du livre Terralire a pour but de mieux faire connaître le travail des éditeurs de la grande région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et de valoriser leur dynamisme et la richesse de leurs catalogues.

Ce rendez-vous sera l’occasion pour le grand public de rencontrer les auteurs et d’assister à de nombreuses animations pour petits et grands : lectures, contes, expos d’artistes, conférences, etc.

Inauguration du salon à 11h30,

Parvis de Pratgraussals, le dimanche 7 juin 2026, suivie d’un apéritif offert par l’association Terre de Livres.

OÙ ?

Salle de Pratgraussals

ALBI (Tarn)

QUAND ?

6 et 7 juin 2026

14h – 20h le samedi

10h – 18h le dimanche

Retrouvez le programme complet sur : https://www.terralire.com/_files/ugd/d4b1a7_1c6d6e06d2a74f7abd538926af89b46a.pdf

Salle de Pratgraussals rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 94 53 09 »}, {« type »: « email », « value »: « terre.de.livres@orange.fr »}] [{« link »: « https://www.terralire.com/_files/ugd/d4b1a7_1c6d6e06d2a74f7abd538926af89b46a.pdf »}]

Le week-end des 6 & 7 juin, le CCOA participera au salon du livre « Terralire », à Pragraussals.

www.terralire.com