Salon du Livre Chateau de Bizy Vernon
Salon du Livre Chateau de Bizy Vernon dimanche 24 mai 2026.
Vernon
Salon du Livre
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez à la rencontre de 54 auteurs et des libraires de Vernon. Participez aux salons littéraires animés par des auteurs. Passez un moment convivial en famille où petits et grands sont encouragés à partager le plaisir de la lecture. .
Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie vernon.patrimoine@vernon27.fr
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English : Salon du Livre
L’événement Salon du Livre Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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