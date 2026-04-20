Salon du Livre Chateau de Bizy Vernon

Vernon

Salon du Livre

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez à la rencontre de 54 auteurs et des libraires de Vernon. Participez aux salons littéraires animés par des auteurs. Passez un moment convivial en famille où petits et grands sont encouragés à partager le plaisir de la lecture. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie vernon.patrimoine@vernon27.fr

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English : Salon du Livre

L’événement Salon du Livre Vernon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération