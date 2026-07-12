Informations pratiques

Béziers

SALON DU MARIAGE

Avenue du Viguier Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Rencontrez des professionnels du mariage, découvrez les tendances et inspirez-vous pour organiser le plus beau jour de votre vie.

L’événement réunit les futurs mariés et les professionnels du mariage autour d’un large choix de prestataires robes, costumes, coiffure, décoration, photographie, lieux de réception, traiteurs ou encore voyages de noces. Défilés de mode, nouveautés et conseils personnalisés permettent de s’inspirer et d’avancer sereinement dans l’organisation du grand jour. .

Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 70 74 80 94

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English :

Meet wedding professionals, discover the latest trends, and find inspiration to plan the most beautiful day of your life.

L’événement SALON DU MARIAGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34