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AGENDA · Colmar

Salon du mariage Colmar

samedi 9 janvier 2027 · Colmar

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
avenue de la Foire aux Vins
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif

Colmar

Salon du mariage

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-09 10:00:00
fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :
2027-01-09

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avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 87 36 67 78  contact@a3lor.com

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English :

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L’événement Salon du mariage Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar

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