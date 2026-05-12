Salon du mariage Colmar
samedi 9 janvier 2027 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Salon du mariage
avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-09 10:00:00
fin : 2027-01-10 18:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Tout ce dont vous avez besoin pour votre mariage !
Le Grand Salon du Mariage c’est un seul et même endroit pour trouver tout ce qu’il faut pour son mariage.
Profitez également d’un défilé de mode à 11h30, 14h30 et 17h. .
avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 87 36 67 78 contact@a3lor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everything you need for your wedding!
L’événement Salon du mariage Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Le Schwimrun Colmar 13 septembre 2026
- Portes ouvertes Colmar 13 septembre 2026
- Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar 13 septembre 2026
- Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar 15 septembre 2026
- Conférence Colmar 17 septembre 2026