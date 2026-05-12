Informations pratiques

Colmar

Salon du mariage

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 10:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Tout ce dont vous avez besoin pour votre mariage !

Le Grand Salon du Mariage c’est un seul et même endroit pour trouver tout ce qu’il faut pour son mariage.

Profitez également d’un défilé de mode à 11h30, 14h30 et 17h. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 87 36 67 78 contact@a3lor.com

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English :

Everything you need for your wedding!

L’événement Salon du mariage Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar