Salon du Mariage & de la Fête, 7ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Salon du Mariage & de la Fête, 7ème édition
Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
7ème édition du Salon du Mariage & de la Fête à Saint-Pourçain-sur-Sioule ! Tentez de gagner votre robe de mariée, découvrez de nombreux exposants pour préparer le plus beau jour de votre vie.
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Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 32 38 75
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English :
7th Annual Wedding & Celebration Fair in Saint-Pourçain-sur-Sioule! Enter to win your wedding dress and discover a wide range of exhibitors to help you plan the happiest day of your life.
L’événement Salon du Mariage & de la Fête, 7ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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