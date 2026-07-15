Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Salon du Mariage & de la Fête, 7ème édition

Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

7ème édition du Salon du Mariage & de la Fête à Saint-Pourçain-sur-Sioule ! Tentez de gagner votre robe de mariée, découvrez de nombreux exposants pour préparer le plus beau jour de votre vie.

.

Salle B. Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 32 38 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7th Annual Wedding & Celebration Fair in Saint-Pourçain-sur-Sioule! Enter to win your wedding dress and discover a wide range of exhibitors to help you plan the happiest day of your life.

L’événement Salon du Mariage & de la Fête, 7ème édition Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule