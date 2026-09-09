Salon du mariage et du PACS, 22e édition Espace Mendès-France Saintes
samedi 26 septembre 2026 · Espace Mendès-France · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Salon du mariage et du PACS, 22e édition
Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
22ème édition du Salon du Mariage de Saintes.
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Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49 salondumariage.charentes@gmail.com
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English :
The 22nd edition of the Saintes Wedding Fair.
L’événement Salon du mariage et du PACS, 22e édition Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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