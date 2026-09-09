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AGENDA · Saintes

Salon du mariage et du PACS, 22e édition Espace Mendès-France Saintes

samedi 26 septembre 2026 · Espace Mendès-France · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Mendès-France
Adresse
Cours Charles-de-Gaulle
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 4

Saintes

Salon du mariage et du PACS, 22e édition

Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

22ème édition du Salon du Mariage de Saintes.
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Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49  salondumariage.charentes@gmail.com

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English :

The 22nd edition of the Saintes Wedding Fair.

L’événement Salon du mariage et du PACS, 22e édition Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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