Salon du mariage et du PACS, 22e édition Espace Mendès-France Saintes

Informations pratiques

Saintes

Salon du mariage et du PACS, 22e édition

Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

22ème édition du Salon du Mariage de Saintes.

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Espace Mendès-France Cours Charles-de-Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 99 31 49 salondumariage.charentes@gmail.com

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English :

The 22nd edition of the Saintes Wedding Fair.

L’événement Salon du mariage et du PACS, 22e édition Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge