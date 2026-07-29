Salon du Mariage La Rubanerie (ex salle de la coupe du monde) Yssingeaux

samedi 3 octobre 2026 · La Rubanerie (ex salle de la coupe du monde) · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Salon du Mariage

La Rubanerie (ex salle de la coupe du monde) Avenue du 8 Mai Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Pendant deux jours, vous pourrez rencontrer des professionnels passionnés, échanger avec eux, découvrir leurs univers, comparer les prestations, trouver de nouvelles idées et avancer sereinement dans l’organisation de votre grand jour.

Entrée 3 €

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La Rubanerie (ex salle de la coupe du monde) Avenue du 8 Mai Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 24 28 63 contact@signature-mariage.com

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English :

Over the course of two days, you’ll have the chance to meet passionate professionals, talk with them, explore their worlds, compare services, find new ideas, and move forward with confidence as you plan your big day.

Admission: 3 ?

L’événement Salon du Mariage Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire