Salon du modélisme Exposition Playmobil Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Salon du modélisme Exposition Playmobil

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée accueille le Salon du Modélisme organisé avec le Rail Miniature Club Alsace Sud-Mulhouse, avec en parallèle une grande exposition Playmobil®. Petits et grands pourront s’initier au modélisme, faire rouler des trains miniatures, participer à des ateliers de construction et embarquer à bord d’un petit train à vapeur.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité du Train vous invite à vivre un week-end placé sous le signe de la miniature et de l’imagination avec son Salon du Modélisme et sa grande exposition Playmobil®. Passionnés de trains miniatures, amateurs de maquettes ou simples curieux pourront admirer des réseaux spectaculaires, des dioramas impressionnants et les créations de modélistes venus de toute l’Europe.

Cette nouvelle édition s’enrichit également des univers Lego®, Meccano® et Jeujura®, qui rejoignent les célèbres mises en scène Playmobil® pour offrir un véritable voyage à travers les jeux qui ont marqué plusieurs générations. Démonstrations, ateliers de construction, manipulations et balades à bord d’un petit train à vapeur rythmeront ces deux journées, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une sortie familiale où créativité, nostalgie et émerveillement se rencontrent. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

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English :

The museum is hosting the Model Railway Show, organized in collaboration with the Rail Miniature Club Alsace Sud-Mulhouse, alongside a large Playmobil® exhibition. Visitors of all ages can try their hand at model building, run model trains, participate in model-building workshops, and take a ride on a small steam train.

L’événement Salon du modélisme Exposition Playmobil Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace