AGENDA · Boulogne-sur-Mer
Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Boulogne-sur-mer · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 26 et 27 septembre
RDV les 26 et 27 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Boulogne-sur-Mer – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00
1
Boulogne-sur-mer boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Boulogne Sur Mer
- Emma Prat et Theo Kaiser, La Crypte, Boulogne-sur-Mer 1 août 2026
- THE HOLY WILY JAZZ BAND / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer 2 août 2026
- Anâssor, La Crypte, Boulogne-sur-Mer 8 août 2026
- MANASWING / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer 9 août 2026
- La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026 Boulogne-sur-Mer 15 août 2026