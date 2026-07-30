Informations pratiques

Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 26 et 27 septembre

RDV les 26 et 27 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Boulogne-sur-Mer – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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Boulogne-sur-mer boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer



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