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Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer

samedi 26 septembre 2026 · Boulogne-sur-mer · Boulogne-sur-Mer

Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Boulogne-sur-mer
Adresse
boulogne-sur-mer
Ville
Boulogne-sur-Mer

Salon du Paranormal au l’Espace de la Faiencerie à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-mer Boulogne-sur-Mer 26 et 27 septembre

RDV les 26 et 27 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Boulogne-sur-Mer – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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