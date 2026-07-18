Informations pratiques

Salon du Paranormal au Parc des Expos de Nancy – 3ème édition Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 3 et 4 octobre

RDV les 03 et 04 octobre 2026 au Salon du Paranormal à Nancy – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée interactif…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T19:00:00.000+02:00

1



Parc des expositions Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

