Salon du savoir-faire français L’Arbalète Pierrelatte

Pierrelatte

Salon du savoir-faire français

L’Arbalète 3 rue Jean Baptiste Colbert Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Plusieurs artisans locaux se réunissent à la brasserie l’Arbalète pour faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire.

.

L’Arbalète 3 rue Jean Baptiste Colbert Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Several local artisans gather at the Arbalète brasserie to showcase their products and know-how.

L’événement Salon du savoir-faire français Pierrelatte a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence