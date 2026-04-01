Salon du savoir-faire français L’Arbalète Pierrelatte
Salon du savoir-faire français L’Arbalète Pierrelatte vendredi 24 avril 2026.
Pierrelatte
Salon du savoir-faire français
L’Arbalète 3 rue Jean Baptiste Colbert Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Plusieurs artisans locaux se réunissent à la brasserie l’Arbalète pour faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire.
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L’Arbalète 3 rue Jean Baptiste Colbert Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Several local artisans gather at the Arbalète brasserie to showcase their products and know-how.
L’événement Salon du savoir-faire français Pierrelatte a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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