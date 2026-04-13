Salon du Tourisme à Vélo, STAB Vélodrome de Roubaix, Roubaix

Salon du Tourisme à Vélo 30 et 31 mai STAB Vélodrome de Roubaix Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Le STAB Vélodrome de Roubaix accueille les 30 et 31 mai 2026 la 1ère édition du Salon du Tourisme à Vélo en Hauts-de-France – Vlandereen.

Un rendez-vous unique dédié à tous les passionnés de cyclisme, aux professionnels du tourisme et aux acteurs de la mobilité durable. Venez découvrir les plus belles destinations à vélo, rencontrer les acteurs du secteur et vivre un moment d’échanges, d’expériences et d’inspirations autour du vélo et du voyage écoresponsable.

STAB Vélodrome de Roubaix 59 rue Alexandre Fleming Roubaix Roubaix 59100 Est Hauts-de-France Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tourisme-velo.com/telecharger-mon-badge »}]

Le STAB Vélodrome de Roubaix accueille les 30 et 31 mai 2026 la 1ère édition du Salon du Tourisme à Vélo en Hauts-de-France – Vlandereen.