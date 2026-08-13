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Salon du véhicule d’occasion à Niort L’Acclameur Niort

vendredi 25 septembre 2026 · L'Acclameur · Niort

Salon du véhicule d’occasion à Niort L’Acclameur Niort

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Acclameur
Adresse
50 Rue Charles Darwin
Ville
79000 Niort
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Niort

Salon du véhicule d’occasion à Niort

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Salon du véhicule d’occasion de Niort.

Le salon du véhicule d’occasion fait son retour à Niort ! Pour cette 12e édition, plus de 300 véhicules révisés et garantis seront présentés au public sur le parvis de la salle de spectacle L’Acclameur.

Rendez-vous du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, de 10 h à 19 h. L’entrée est gratuite et un espace de restauration sera disponible sur place.   .

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Salon du véhicule d’occasion à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin

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