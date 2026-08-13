Salon du véhicule d’occasion à Niort L’Acclameur Niort

Informations pratiques

Niort

Salon du véhicule d’occasion à Niort

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Salon du véhicule d’occasion de Niort.

Le salon du véhicule d’occasion fait son retour à Niort ! Pour cette 12e édition, plus de 300 véhicules révisés et garantis seront présentés au public sur le parvis de la salle de spectacle L’Acclameur.

Rendez-vous du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, de 10 h à 19 h. L’entrée est gratuite et un espace de restauration sera disponible sur place. .

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du véhicule d’occasion à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin