Béziers

SALON DU VIN DES JAJALOGUES

place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les Halles de Béziers accueillent 20 domaines du Languedoc-Roussillon et 60 cuvées à déguster. Dégustations, échanges avec les vignerons et -10% sur les vins.

Un verre, deux, peut-être trois… et le temps suspend son cours.

Avec les Jajalogues, les Halles de Béziers deviennent le théâtre d’un art de vivre.

Des flacons choisis, des vignerons passionnés, et cette élégance simple des choses bien faites.

On flâne, on goûte, on parle terroir et soleil, on laisse le vin créer le lien.

20 domaines du Languedoc-Roussillon, 60 cuvées à découvrir, et quelques tentations à emporter (-10%, difficile de résister). .

place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 73

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English : SALON DU VIN DES JAJALOGUES

Les Halles de Béziers welcomes 20 Languedoc-Roussillon estates and 60 vintages to taste. Tastings, discussions with winemakers and 10% off wines.

L’événement SALON DU VIN DES JAJALOGUES Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34