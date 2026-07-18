SALON DU VINTAGE LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SALON DU VINTAGE

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Grand Marché MIN se transforme en temple du style rétro avec la première édition toulousaine du plus grand événement vintage de France.

Sur 3 000 m², plus de 100 exposants triés sur le volet vous attendent pour un week-end 100 % vintage. Mobilier design, mode iconique, vinyles collectors, foodtrucks… toutes les pépites du rétro réunies en un seul lieu.

Avis à tous les passionnés de style, de seconde main et de nostalgie. Préparez-vous à vivre un week-end hors du temps. .

LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Grand Marché MIN is transformed into a temple of retro style with the first Toulouse edition of France’s biggest vintage event.

L’événement SALON DU VINTAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE