SALON DU VINTAGE LE GRAND MARCHÉ MIN Toulouse
samedi 26 septembre 2026 · LE GRAND MARCHÉ MIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SALON DU VINTAGE
LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Grand Marché MIN se transforme en temple du style rétro avec la première édition toulousaine du plus grand événement vintage de France.
Sur 3 000 m², plus de 100 exposants triés sur le volet vous attendent pour un week-end 100 % vintage. Mobilier design, mode iconique, vinyles collectors, foodtrucks… toutes les pépites du rétro réunies en un seul lieu.
Avis à tous les passionnés de style, de seconde main et de nostalgie. Préparez-vous à vivre un week-end hors du temps. .
LE GRAND MARCHÉ MIN 200 Avenue des États-Unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Grand Marché MIN is transformed into a temple of retro style with the first Toulouse edition of France’s biggest vintage event.
L’événement SALON DU VINTAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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