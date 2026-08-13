Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Salon fromages, vins, produits régionaux

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Le Rotary Club de Villefranche de Rouergue organise un rendez-vous autour de la tradition fromagère au profit de ses actions Octobre Rose, Autisme…

Avant 1945, Villefranche de Rouergue était déjà un important bassin laitier avec plusieurs laiteries et fromageries qui faisaient la renommée du territoire. Cette manifestation s’inscrit dans cet héritage en mettant à l’honneur des producteurs proposant des fromages artisanaux et entièrement traçables.

Venez découvrir la richesse et la créativité de la filière fromagère ainsi que des vins soigneusement sélectionnés et des produits de notre terroir que vous pourrez consommer sur place ou emporter. 3 .

Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

The Rotary Club of Villefranche de Rouergue is organizing an event celebrating the cheese-making tradition to benefit its initiatives: Pink October, Autism…

L’événement Salon fromages, vins, produits régionaux Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)