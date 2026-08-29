Salon Gonflandia Festival du Château gonflable &Générajeux Centre des congrès Épinal

Informations pratiques

Épinal

Salon Gonflandia Festival du Château gonflable &Générajeux

Centre des congrès 7 Avenue de Saint Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

L’aventure commence au Centre des Congrès d’Épinal avec Gonflandia.

Ludik Air Park a crée un parc XXL afin que vous puissiez profiter de plus de 60 structures gonflables accessibles dès 2 ans, mais aussi pour les grands enfants.

C’est le rendez-vous idéal pour passer un bon moment entre amis ou en famille !

Entrée payante

En parallèle du Salon GONFLANDIA, plongez dans les années 80-90 avec le Salon Généra’Jeux !

Ludik Air Park vous propose le Salon du Jeu et du Jouet version rétro, avec de nombreuses animations, mais aussi des boutiques et des expositions pour les petits et les grands.Entrée payante.

C’est tout un week-end de jeux, de souvenirs et de bons moments qui vous attend !

Buvette, restauration et confiseries sur place.Tout public

3 .

Centre des congrès 7 Avenue de Saint Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 9 72 63 09 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The adventure begins at the Épinal Convention Center with Gonflandia.

Ludik Air Park has created an XXL park so you can enjoy more than 60 inflatable structures suitable for children ages 2 and up, as well as for grown-ups.

It’s the perfect place to have a great time with friends or family!

Admission fee applies

Alongside the GONFLANDIA Fair, take a trip back to the ’80s and ’90s with the Généra’Jeux Fair!

Ludik Air Park presents a retro-themed Game and Toy Fair, featuring plenty of activities, as well as shops and exhibits for young and old alike. Admission fee applies.

A whole weekend of games, memories, and good times awaits you!

Refreshments, food, and candy available on site.

L’événement Salon Gonflandia Festival du Château gonflable &Générajeux Épinal a été mis à jour le 2026-08-29 par OT EPINAL ET SA REGION