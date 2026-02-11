Salon Habitat & Bois Limoges Parc des Expositions Limoges

Salon Habitat & Bois Limoges

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

2026-09-25

Un événement régional incontournable ! Véritable vitrine des tendances de la maison d’aujourd’hui et de demain, le Salon Habitat de Limoges réunira des spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’équipement. Profitez de ce moment privilégié pour comparer les offres, les solutions et les innovations et ainsi donner vie à la maison de vos rêves ! .

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 info@l-e-o.fr

