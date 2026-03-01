Salon Habitat & Jardin Cholet Parc Expo de La Meilleraie Cholet

Salon Habitat & Jardin Cholet

Parc Expo de La Meilleraie 2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Nous vous donnons rendez-vous du 20 au 22 mars 2026 au Parc Expo de Cholet pour la 8e édition du Salon Habitat & Jardin qui réunira pour l’occasion 180 professionnels de l’habitat. .

Parc Expo de La Meilleraie 2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00

L’événement Salon Habitat & Jardin Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme du Choletais