Salon Habitat & Jardin Cholet Parc Expo de La Meilleraie Cholet vendredi 20 mars 2026.
Parc Expo de La Meilleraie 2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
Nous vous donnons rendez-vous du 20 au 22 mars 2026 au Parc Expo de Cholet pour la 8e édition du Salon Habitat & Jardin qui réunira pour l'occasion 180 professionnels de l'habitat.
Parc Expo de La Meilleraie 2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00
