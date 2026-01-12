Salon Hupéríôn: Journée du Livre et de la Spiritualité Radepont
vendredi 1 mai 2026.
Salon Hupéríôn: Journée du Livre et de la Spiritualité
D714 Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’abbaye de Fontaine-Guérard vous ouvre ses portes pour son 4ème salon Hupériôn (journée du Livre et de la Spiritualité) Musique, Chants et Spiritualité !
Ce salon du livre spirituel mettra en valeur la musique et le chant avec Jean-Jacques Lemêtre, invité d’honneur.
Conférences, échanges, dédicaces des auteurs.
Atelier de méditation animé par Marie-Séraphine Vincent.
Une voix: la cantatrice Barbara Kusa, accompagnée par Federico Yacubsohn, Jean-Jacques Lemêtre et Carlo Loré.
Exposition de peintures de Nissan Engel.
Restauration et boissons sur place. .
D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 lazare-capucine@bbox.fr
