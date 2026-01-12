Salon Hupéríôn: Journée du Livre et de la Spiritualité Radepont

Salon Hupéríôn: Journée du Livre et de la Spiritualité

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’abbaye de Fontaine-Guérard vous ouvre ses portes pour son 4ème salon Hupériôn (journée du Livre et de la Spiritualité) Musique, Chants et Spiritualité !

Ce salon du livre spirituel mettra en valeur la musique et le chant avec Jean-Jacques Lemêtre, invité d’honneur.

Conférences, échanges, dédicaces des auteurs.

Atelier de méditation animé par Marie-Séraphine Vincent.

Une voix: la cantatrice Barbara Kusa, accompagnée par Federico Yacubsohn, Jean-Jacques Lemêtre et Carlo Loré.

Exposition de peintures de Nissan Engel.

Restauration et boissons sur place. .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 lazare-capucine@bbox.fr

English : Salon Hupéríôn: Journée du Livre et de la Spiritualité

