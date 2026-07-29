Salon international du livre rare & des arts graphiques, nouvelle édition au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le Salon international du Livre rare et des Arts graphiques est le rendez-vous incontournable des collectionneurs et amateurs de manuscrits, imprimés, estampes et gravures rares. Il rassemble les meilleurs experts de livres et dessins anciens du 4 au 6 décembre 2026 au Carreau du Temple. Des expositions mettent en lumière des fonds patrimoniaux, des collections privées ainsi qu’une sélection de reliures. Également au programme : des ateliers et démonstrations de reliure, restauration ou composition typographique.

Ce salon se présente comme celui de l’exigence : tou·tes les exposant·es sont membres de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne (LILA) et affilié·es, pour les exposant·es français·es, au Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM). Cette association professionnelle centenaire regroupe les meilleur·es spécialistes dans le domaine du livre ancien et de collection, obéissant à une stricte déontologie et offrant aux collectionneur·euses comme aux passionné·es les meilleures garanties d’authenticité ainsi que les expertises les plus pointues dans leurs domaines respectifs.

Sur les 230 membres adhérent·es, près de la moitié d’entre elles et eux seront présent·es lors de ce salon, qui se veut l’une des plus importantes au monde. Elle met en lumière le patrimoine culturel exceptionnel d’une mémoire collective, à travers les traces laissées par l’esprit humain au cours des siècles, des ouvrages les plus anciens aux avant-gardes artistiques contemporaines.

C’est aujourd’hui la plus belle manifestation du genre en France et l’une des plus importantes au monde pour les livres anciens, les autographes & manuscrits ; traditionnellement associées au Salon du livre rare, les galeries de dessins, estampes et gravures démontrent la variété de l’Estampe, des maîtres anciens aux artistes modernes et contemporains. Tous sont soumis à une commission de contrôle qui vous garantit l’authenticité des œuvres et la précision des notices des documents présentés.

Provenances exceptionnelles, manuscrits intimes, estampes et dessins de toutes périodes, reliures resplendissantes… Les libraires et galeristes mettent en lumière un patrimoine écrit et iconographique inestimable et cet événement culturel exceptionnel est une occasion unique de se familiariser avec notre mémoire collective.

Un salon de référence, un rendez-vous sensuel avec des documents de tous styles et de toutes époques, l’alliance du livre et de l’œuvre sur papier.

Horaires :

Jeudi 3 décembre 2026 : Invitations et pass VIP uniquement

Vendredi 4 décembre 2026 : 11h à 20h – Ouverture publique

Samedi 5 décembre 2026 : 11h à 20h

Dimanche 6 décembre 2026 : 11h à 18h

Salon accessible aux personnes malentendantes

Le rendez-vous incontournable du livre rare et des arts graphiques revient au Carreau du Temple pour une nouvelle édition, du jeudi 3 au dimanche 6 décembre 2026 !

Du jeudi 03 décembre 2026 au dimanche 06 décembre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

payant

Pas de billetterie en ligne, achat des tickets d’entrées sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-04T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T20:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T20:00:00+02:00;2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/SCQHXFRG +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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