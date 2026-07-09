Salon Logement Seniors et Aides à Domicile de la Haute-Vienne Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Les 26 et 27 janvier 2027, la 2ème édition du Salon Logement Seniors & Aides à Domicile de la Haute-Vienne se tiendra au Zénith de Limoges.

Devenu un rendez-vous incontournable à Limoges, ce salon s’adresse aux seniors, à leurs proches et à toutes les personnes souhaitant préparer l’avenir, améliorer leur cadre de vie et préserver leur autonomie. Durant deux jours, découvrez des solutions concrètes pour adapter votre logement, faciliter votre quotidien et continuer à vivre chez vous dans les meilleures conditions. Que vous recherchiez un accompagnement à domicile, un projet de rénovation, une résidence services ou une nouvelle solution d’habitat, de nombreux professionnels seront présents pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets.

Thématiques abordées

– Adaptation, sécurisation et amélioration du logement

– Rénovation, accessibilité et travaux d’aménagement

– Résidences services, colocations intergénérationnelles…

– Aides à domicile, services à la personne et auxiliaires de vie

– Portage de repas

– Téléassistance

– Aides financières, accompagnement administratif et conseils personnalisés

– Organismes spécialisés et professionnels de l’habitat

Au programme

Conférences, ateliers, espace dédicace, rencontres avec des spécialistes, animations et espace restauration.

À gagner

Séjours Cure Thermale

Places de spectacles

Romans dédicacés

Zénith de Limoges (Haute-Vienne)

26 et 27 janvier 2027

Entrée gratuite – Ouvert à tous

Pour cette 2ème édition, venez découvrir à Limoges le salon de référence dédié au logement, à l’adaptation de l’habitat et aux aides à domicile. Deux journées pour comparer les différentes solutions d’habitat, découvrir les services favorisant le maintien à domicile, rencontrer les acteurs du secteur et trouver toutes les clés pour vivre dans un logement confortable, sécurisé et adapté à vos besoins.