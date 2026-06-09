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Salon Maison & Déco Cognac 2026 Espace 3000 Cognac

Salon Maison & Déco Cognac 2026 Espace 3000 Cognac vendredi 16 octobre 2026.

Lieu : Espace 3000

Adresse : Boulevard Oscar Planat

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Gratuit pour les moins de 18 ans

Cognac

Salon Maison & Déco Cognac 2026

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Salon Maison & Déco | 16-18 oct. Salon Maison & Déco | 16-18 oct. 2026 Espace 3000
110 professionnels de la construction, rénovation, équipement et décoration réunis pour inspirer vos projets.
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Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 2 52 60 56 02  sfazi@leo.fr

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English :

Salon Maison & Déco | Oct. 16-18 Salon Maison & Déco | Oct. 16-18 2026 ? Espace 3000
110 professionals from the construction, renovation, furnishing and decoration industries to inspire your projects.

L’événement Salon Maison & Déco Cognac 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac

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