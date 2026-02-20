Salon Metz Vintage Parc des Expositions Metz

Salon Metz Vintage

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Le Salon Metz Vintage ouvre ses portes pour sa 6ème édition pour tous les amoureux d’un autre temps, un événement à découvrir !

Plus qu’un style, le vintage séduit aujourd’hui par son authenticité et ses valeurs. Dans un monde en quête de sens, les clients redécouvrent le charme des objets du passé et adoptent une démarche plus responsable. Ancien mais tendance, c’est possible car c’est la définition même du vintage. Un style qui s’inspire du passé, qui récup’ et qui remet au goût du jour, le tout pour un résultat résolument contemporain. Acheter vintage, c’est préserver l’histoire, éviter le gaspillage et consommer autrement.

Le Salon Metz Vintage incarne cette envie de ralentir, de chiner, de transmettre et de vivre une expérience pleine d’âme.

Des exposants passionnés, issus d’univers variés

mobilier vintage,

friperies,

vinyles,

jouets d’époque,

vaisselle ancienne,

affiches,

véhicules classiques…

vous y attendent dans une ambiance festive et conviviale.

.

English :

The Metz Vintage Show opens its doors for its 6th edition: a must-see event for all lovers of another era!

More than just a style, vintage today is seductive for its authenticity and values. In a world in search of meaning, customers are rediscovering the charm of objects from the past and adopting a more responsible approach. It’s possible to be old but trendy, because that’s the very definition of vintage. It’s a style that draws inspiration from the past, that recovers and updates, all for a resolutely contemporary result. Buying vintage means preserving history, avoiding waste and consuming differently.

The Metz Vintage Show embodies this desire to slow down, hunt, pass on and enjoy a soulful experience.

Passionate exhibitors from a wide range of fields:

vintage furniture,

thrift shops,

vinyl,

vintage toys,

vintage crockery,

posters,

classic vehicles?

await you in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Salon Metz Vintage Metz a été mis à jour le 2026-02-18 par AGENCE INSPIRE METZ