Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras, Artois Expo, Saint-Laurent-Blangy

Informations pratiques

Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras 10 et 11 octobre Artois Expo Pas-de-Calais

entre libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

DEUX JOURNÉES 100 % NATURE, AVENTURE & GRAND AIR

Le Salon Nature & Randos arrive à Arras pour sa première édition et vous invite à célébrer la nature, l’évasion et les activités sous toutes leurs formes.

– Samedi 10 octobre 2026 de 14h00 à 20h00

– Dimanche 11 octobre 2026 de 10h00 à 19h00

Que vous soyez randonneur débutant, sportif confirmé, amateur de grands espaces ou passionné d’aventure, ce salon est fait pour vous.

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AU PROGRAMME : Découvrez toutes les pratiques de pleine nature :

– Randonnée pédestre

– Vélo & VTT

– Marche nordique

– Trail & trek

– Randonnée équestre

– Voyage nature & aventure

– Exposants spécialisés

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Rencontrez des professionnels :

équipements de randonnée, vélos, matériel technique, textile, accessoires, solutions de mobilité, vans aménagés et équipements nomades.

Démonstrations & zone d’essais

Testez du matériel, assistez à des démonstrations et échangez avec des experts pour choisir l’équipement adapté à vos pratiques.

Conférences & ateliers

Préparation physique, orientation, sécurité en milieu naturel, bivouac, voyages responsables, conseils techniques et retours d’expérience.

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UN SALON POUR TOUS LES AMOUREUX DE NATURE

En famille, entre amis ou en solo, venez trouver l’inspiration pour vos prochaines aventures et préparer vos sorties nature en toute sérénité.

Un événement convivial, immersif et passionnant, dédié au sport, à la découverte et au respect de l’environnement.

Respirez, explorez, bougez… la nature vous attend !

Rendez-vous au Salon Nature & Randos – Arras 2026.

– Lieu : Artois Expo – Avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy (Arras)

– Espace restauration sur place

Artois Expo 50 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-nature-randos-artois-expo-arras/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://yozenco.com/salons/france/arras/148-salon-nature-et-randos »}]

RDV le 10 et 11 octobre 2026 au Salon Nature & Randos à Artois Expo à Arras – Entrée Gratuite