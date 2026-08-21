Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras, Artois Expo, Saint-Laurent-Blangy
samedi 10 octobre 2026 · Artois Expo · Saint-Laurent-Blangy
Informations pratiques
Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras 10 et 11 octobre Artois Expo Pas-de-Calais
entre libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
DEUX JOURNÉES 100 % NATURE, AVENTURE & GRAND AIR
Le Salon Nature & Randos arrive à Arras pour sa première édition et vous invite à célébrer la nature, l’évasion et les activités sous toutes leurs formes.
– Samedi 10 octobre 2026 de 14h00 à 20h00
– Dimanche 11 octobre 2026 de 10h00 à 19h00
Que vous soyez randonneur débutant, sportif confirmé, amateur de grands espaces ou passionné d’aventure, ce salon est fait pour vous.
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AU PROGRAMME : Découvrez toutes les pratiques de pleine nature :
– Randonnée pédestre
– Vélo & VTT
– Marche nordique
– Trail & trek
– Randonnée équestre
– Voyage nature & aventure
– Exposants spécialisés
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Rencontrez des professionnels :
équipements de randonnée, vélos, matériel technique, textile, accessoires, solutions de mobilité, vans aménagés et équipements nomades.
Démonstrations & zone d’essais
Testez du matériel, assistez à des démonstrations et échangez avec des experts pour choisir l’équipement adapté à vos pratiques.
Conférences & ateliers
Préparation physique, orientation, sécurité en milieu naturel, bivouac, voyages responsables, conseils techniques et retours d’expérience.
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UN SALON POUR TOUS LES AMOUREUX DE NATURE
En famille, entre amis ou en solo, venez trouver l’inspiration pour vos prochaines aventures et préparer vos sorties nature en toute sérénité.
Un événement convivial, immersif et passionnant, dédié au sport, à la découverte et au respect de l’environnement.
Respirez, explorez, bougez… la nature vous attend !
Rendez-vous au Salon Nature & Randos – Arras 2026.
– Lieu : Artois Expo – Avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy (Arras)
– Espace restauration sur place
Artois Expo 50 avenue Roger Salengro 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-nature-randos-artois-expo-arras/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://yozenco.com/salons/france/arras/148-salon-nature-et-randos »}]
RDV le 10 et 11 octobre 2026 au Salon Nature & Randos à Artois Expo à Arras – Entrée Gratuite
À voir aussi à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais)
- Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA), Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy, Saint-Laurent-Blangy 19 septembre 2026
- Visite de la Station d’Épuration, Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy, Saint-Laurent-Blangy 19 septembre 2026
- Atelier avec Knapfa (artiste plasticienne) : Médiathèque Saint-Laurent-Blangy, Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, Saint-Laurent-Blangy 19 septembre 2026
- Salon du Paranormal à Arras – 3ème édition Arras Saint-Laurent-Blangy 10 octobre 2026
- Salon Nature et Randos au ARTOIS EXPO de Arras Artois Expo Saint-Laurent-Blangy 10 octobre 2026