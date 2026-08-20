Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA), Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy, Saint-Laurent-Blangy

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy (CUA) Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45, 13h45, 15h00 Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy Pas-de-Calais

Places limitées à 30 personnes pour chaque session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Cette visite commentée vous invite à découvrir les dessous de l’assainissement de l’eau, à travers une visite guidée et commentée de la station d »épuration, équipement indispensable pour dépolluer les eaux et les rendre propres à la nature.

Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy 1 Rue du Becquerelle, 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/4buqlw »}]

Cette visite commentée vous invite à découvrir les dessous de l’assainissement de l’eau, à travers une visite guidée et commentée de la station d »épuration, équipement indispensable pour dépolluer et…

Veolia – Crédit Sébastien Jarry