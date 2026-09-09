Atelier avec Knapfa (artiste plasticienne) : Médiathèque Saint-Laurent-Blangy, Médiathèque Jean-Paul Fleurquin, Saint-Laurent-Blangy

Informations pratiques

Atelier avec Knapfa (artiste plasticienne) : Médiathèque Saint-Laurent-Blangy Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean-Paul Fleurquin Pas-de-Calais

PMR uniquement le rez-de-chaussée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier Leproello Miniature (10h à 12h) :

Au cours de cet atelier, les enfants de 6 à 10 ans découvriront le format du mini-livre accordéon en réalisant une création originale autour du thème du patrimoine et des traditions. À travers le dessin, le collage et l’assemblage de différents éléments, chaque participant imaginera un petit livre illustré qui mettra en valeur un lieu, une coutume, une fête, un savoir-faire ou tout autre aspect du patrimoine qui l’inspire.

Atelier Mini Cadre (14h à 16h) :

À partir de formes simples, de collages et de dessins, vous réaliserez une illustration miniature. Cet atelier invite chacun.e à explorer sa créativité tout en s’inspirant des richesses architecturales et patrimoniales. Dans un second temps, vous découvrirez une technique d’encadrement qui vous permettra de mettre en valeur votre création et de repartir avec une miniature prête à être exposée. Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin 29 Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Atelier Leproello Miniature (10h à 12h) :

© Artiste Knapfa