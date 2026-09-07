Visite de la Station d’Épuration, Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy, Saint-Laurent-Blangy

Informations pratiques

Visite de la Station d’Épuration Samedi 19 septembre, 09h30 Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy Pas-de-Calais

groupes de 15 personnes ; Légères odeurs pouvant être incommodantes ; Escaliers à monter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La société des Eaux du Grand Arras ouvrira les portes de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy, patrimoine de la Communauté Urbaine d’Arras, le samedi 21 septembre. Vous souhaitez savoir où partent vos eaux usées une fois votre douche prise ou votre chasse d’eau tirée, savoir quel incroyable site les traite et ce qu’elles deviennent, alors inscrivez-vous !

Créneaux : 9h30, 10h45, 13h45 et 15h

Station d’Épuration VEOLIA EAU – Saint-Laurent-Blangy 1 Rue du Becquerelle, 62223 Saint-Laurent-Blangy Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/4buqlw »}]

La société des Eaux du Grand Arras ouvrira les portes de la station d’épuration de Saint-Laurent-Blangy, patrimoine de la Communauté Urbaine d’Arras, le samedi 21 septembre. Vous souhaitez savoir où …

© Station d’épuration – Veolia