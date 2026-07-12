Salon PROSUD 2026 Port de Nice Nice
dimanche 11 octobre 2026 · Port de Nice · Nice
Informations pratiques
Nice
Salon PROSUD 2026
Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Plus qu’un simple salon, PROSUD a été pensé comme un véritable carrefour d’opportunités et d’exclusivité. qui réunit toutes les conditions d’excellence — une logistique sur-mesure, un cadre VIP et un panel exceptionnel de 350 décideurs nationaux.
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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : PROSUD 2026
More than just a trade show, PROSUD was designed to be a true hub of opportunities and exclusivity, bringing together all the elements of excellence—tailor-made logistics, a VIP setting, and an exceptional panel of 350 national decision-makers.
L’événement Salon PROSUD 2026 Nice a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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