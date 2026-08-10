SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE Palais des Expositions Perpignan
vendredi 9 octobre 2026 · Palais des Expositions · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE
Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Au Parc des Expositions, Bienvenue à la 3ème édition du Salon Régional de l’Agriculture !
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Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie fetedelagriculture66@gmail.com
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English :
At the Parc des Expositions, welcome to the 3rd edition of the Regional Agriculture Fair!
L’événement SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE Perpignan a été mis à jour le 2026-08-11 par PERPIGNAN TOURISME
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