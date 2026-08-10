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SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE Palais des Expositions Perpignan

vendredi 9 octobre 2026 · Palais des Expositions · Perpignan

SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE Palais des Expositions Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Palais des Expositions
Adresse
Avenue du Palais des Expositions
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE

Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 09:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Au Parc des Expositions, Bienvenue à la 3ème édition du Salon Régional de l’Agriculture !
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Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie   fetedelagriculture66@gmail.com

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English :

At the Parc des Expositions, welcome to the 3rd edition of the Regional Agriculture Fair!

L’événement SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE Perpignan a été mis à jour le 2026-08-11 par PERPIGNAN TOURISME

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