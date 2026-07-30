Salon Rétro Gaming Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay

samedi 10 octobre 2026 · Place de la Halle · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Salon Rétro Gaming

Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Plongez dans l’univers magique des jeux vidéo d’hier à aujourd’hui.

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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07

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English :

Immerse yourself in the magical world of video games from yesterday to today.

L’événement Salon Rétro Gaming Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène