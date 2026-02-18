Salon Santé vous bien ! Centre des Congrès Épinal

Épinal

Salon Santé vous bien !

Centre des Congrès 7 avenue de saint dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La CPTS des Vosges Centrales vous donne rendez-vous pour une journée dédiée à la santé des femmes, autour de la prévention, de l’information et des échanges.

Venez rencontrer des professionnels de santé du territoire, poser vos questions librement et vous informer sur les sujets qui vous concernent au quotidien.

Au programme rencontres et échanges avec des professionnels, stands et animations accessibles à toutes. De nombreuses thématiques seront abordées hygiène de vie, prévention et dépistages, santé sexuelle, ménopause, addictions, santé mentale, droit des femmes.

Un événement ouvert à toutes, seule, en famille ou entre amies pour mieux comprendre sa santé et trouver des réponses près de chez soi.

Garderie sur place à partir de 3 ans.

La CPTS des Vosges Centrales est une association qui regroupe les professionnels et acteurs de santé du territoire. Notre objectif ? Travailler ensemble pour améliorer l’accès aux soins de la population, fluidifier les parcours de santé, développer la prévention.Tout public

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Centre des Congrès 7 avenue de saint dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 31 96 74 47

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English :

The CPTS des Vosges Centrales invites you to a day dedicated to women?s health, focusing on prevention, information and exchange.

Come and meet local healthcare professionals, ask questions freely and find out more about the issues that concern you on a daily basis.

On the program: meetings and discussions with professionals, stands and events open to all. A wide range of topics will be covered: healthy living, prevention and screening, sexual health, menopause, addictions, mental health and women’s rights.

An event open to all, alone, with family or friends, to better understand your health and find answers close to home.

On-site childcare for children aged 3 and over.

The CPTS des Vosges Centrales is an association of local healthcare professionals and players. Our aim? To work together to improve access to healthcare for the population, streamline healthcare pathways and develop prevention.

L’événement Salon Santé vous bien ! Épinal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT EPINAL ET SA REGION