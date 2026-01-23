Salon Show Industrie Rue de la Grange aux bois Metz

Salon Show Industrie

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-26 09:00:00

fin : 2026-11-27 18:00:00

2026-11-26

Cet automne, l’industrie fait son Show à Metz avec Show Industrie, l’événement destiné à vous faire redécouvrir les savoir-faire issus de notre territoire !

Vous y trouverez des animations, des influenceurs, des Food trucks, de nombreux industriels passionnés, des conférences spécialisées et bien d’autres surprises…Rencontres avec les professionnels de l’industrie, décryptage de la filière par des influenceurs, animations pédagogiques, conférences, job dating… Show Industrie met à l’honneur la filière qui fait la fierté de notre territoire.

L’industrie vous fera rêver. Le Show Industrie a vocation de sensibiliser, faire connaître et promouvoir une filière d’avenir à travers des exemples industriels concrets.Adultes

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

English :

This autumn, industry is on show in Metz with Show Industrie, the event designed to help you rediscover the know-how of our region!

You’ll find entertainment, influencers, food trucks, many passionate industrialists, specialized conferences and many other surprises… Meetings with industry professionals, decoding of the sector by influencers, educational events, conferences, job dating? Show Industrie puts the spotlight on the industry that is the pride of our region.

Industry will make you dream. The Show Industrie aims to raise awareness, publicize and promote a sector of the future through concrete industrial examples.

