Salon SolutionsCSE Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Salon SolutionsCSE Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:00:00

fin : 2026-10-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Salon SolutionsCSE.

Les salons SolutionsCSE ce sont 52 salons CSE dans plusieurs villes de France en 2026, à destination des comités sociaux et économiques (CSE), représentants du personnel et fournisseurs de CSE. Véritables salons de référence, ils accueillent les élus de CSE, depuis plus de 36 ans et les accompagnent dans la réussite de leur mandat. Le salon SolutionsCSE Limoges le 01/10/2026 1 journée en rencontres et en échanges mais aussi en informations avec le programme de conférence gratuit et complet proposé. Gagnez du temps et trouvez des solutions concrètes et innovantes pour satisfaire au mieux les attentes de vos salariés et agir pour leur bien-être.

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Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Salon SolutionsCSE Zénith de Limoges

L’événement Salon SolutionsCSE Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole