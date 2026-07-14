Salon Talents de Femmes La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
samedi 28 novembre 2026 · La Salamandre | Centre de Congrès · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Salon Talents de Femmes
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Le Salon Talents de Femmes revient en 2026 !
Cette année, des artisanes passionnées vous invitent à plonger dans leur univers créatif.
Peinture, sculpture, céramique, bijoux… autant de savoir-faire uniques à découvrir et à admirer.
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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 50 72
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English :
The Women’s Talent Fair is back in 2026!
This year, passionate female artisans invite you to immerse yourself in their creative world.
Painting, sculpture, ceramics, jewelry… so many unique crafts to discover and admire.
L’événement Salon Talents de Femmes Cognac a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac
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