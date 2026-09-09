Informations pratiques

Saintes

Salon talents des femmes, 13e edition

Hall Mendès-France, Parc des Expositions Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le club Soroptimist de Saintes organise son salon TALENTS DE FEMMES, salon exclusivement féminin qui met en avant les différents savoir-faire de nombreuses créatrices du territoire.

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Hall Mendès-France, Parc des Expositions Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 72 33 40 saintes@soroptimist.fr

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English :

The Soroptimist Club of Saintes is organizing its TALENTS DE FEMMES show, an all-women’s event showcasing the skills of many of the region’s creative women.

L’événement Salon talents des femmes, 13e edition Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge