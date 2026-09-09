Salon talents des femmes, 13e edition Saintes
vendredi 25 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Salon talents des femmes, 13e edition
Hall Mendès-France, Parc des Expositions Saintes Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Le club Soroptimist de Saintes organise son salon TALENTS DE FEMMES, salon exclusivement féminin qui met en avant les différents savoir-faire de nombreuses créatrices du territoire.
.
Hall Mendès-France, Parc des Expositions Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 72 33 40 saintes@soroptimist.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Soroptimist Club of Saintes is organizing its TALENTS DE FEMMES show, an all-women’s event showcasing the skills of many of the region’s creative women.
L’événement Salon talents des femmes, 13e edition Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Carrefour des Talents Présentation de la saison 72, av Gambetta Saintes 9 septembre 2026
- Présentation de saison 26/27 du Gallia Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes 10 septembre 2026
- Week-end chantant Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes 12 septembre 2026
- Culture Mouv’ Médiathèque François Mitterrand Saintes 12 septembre 2026
- Atelier hologramme Place de l’Échevinage Saintes 12 septembre 2026